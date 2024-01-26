Соловьев призвал знаменитостей бойкотировать Собчак

Ведущий считает, что соглашаться на разговор с журналисткой - себя не уважать

Война двух телеведущих идет давно. Ведущий одного из федеральных каналов Владимир Соловьев на своей странице в соцсетях снова сделал выпад в сторону "блондинки в шоколаде", умоляя не соглашаться на разговор с ней.

Эти слова на странице ведущего появились неслучайно. Не первую неделю курсируют слухи, что прийти в эфир к Собчак – плохая примета. Разговор с ней якобы запускает у фигурантов черную полосу, как это было у Моргенштерна*, Насти Ивлеевой, Андрея Макаревича. Соловьев уверен: общаться с такими журналистами, как Ксения Собчак, нельзя.

"Вы невольно поднимаете их до своего уровня, думаете вы, но на самом деле падаете в бездну их сатанизма", – предостерегает ведущий.

Ведущий подчеркнул, что приходящий на интервью к блондинке, невольно начинает плясать под ее дудку, вынужденный давать ответы на коварные и "мерзкие" вопросы, отчего начинает ощущать себя виноватым и пытаться оправдать себя. Хотя последнее, по мнению ведущего, следовало бы делать самой журналистке.

Очередная колкость в адрес многолетней оппонентки прозвучала после ее общения с военкором Акимом Апачевым. Тот заметил, что и не пошел бы к Собчак, так ведь Соловьев пообщаться на острые темы не зовет. Приглашение тут же прозвучало.

Не ответить на выпад спарринг-партнера "блондинка в шоколаде" не смогла. В своем блоге она заметила, что Аким оказался на разговоре с Соловьевым благодаря ее разговору с военкором.

Напомним, критика Собчак исходит от Владимира Соловьева не первый год, причем Ксения не уклоняется от ударов и отвечает почти на каждую колкость. Даже приглашает оппонента на интервью, от чего тот отказывается, уверяя, что согласиться на такое ниже его достоинства.

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