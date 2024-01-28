Долинский рассказал об Миронове: "Он стонал от боли"

Долинский рассказал об Миронове: "Он стонал от боли"
Андрей Миронов. Фото: кадр из фильма "Бриллиантовая рука" (1968)
Рассказ коллеги о характере, натуре и отношении к профессии звезды "Бриллиантовой руки"

Андрей Миронов пользовался заслуженной любовью миллионов кинозрителей. Его роли в фильмах помнят до сих пор. "Обыкновенное чудо", "Бриллиантовая рука", "Человек с бульвара Капуцинов" и другие кинохиты пересматривают снова и снова. О жизни и натуре любимца россиян рассказал его коллега, заслуженный артист РФ Владимир Долинский.

Владимир Абрамович хорошо знал Андрея Миронова и вспоминает о нем добрым словом. Он категорически не согласен с рассказами дочери Миронова Маши о том, что отец не хотел быть народным артистом СССР, потому что не верил в Союз. Долинский уверен, что в силу возраста дочь Миронова мало что могла понимать в жизни отца, к тому же родители развелись достаточно рано, да и вряд ли артист рассказывал ребенку о своих настроениях.

"Я достаточно хорошо знал Андрюшу, для того чтобы абсолютно авторитетно сказать: у него не было никаких диссидентских наклонностей", – подчеркнул Долинский.

Актер рассказал, что его обаятельный коллега был крайне ранимым, чувствительным и очень остро реагировал на критику. Эта слабость оказывалась сильнее его великолепного чувства юмора, но любой творческий человек имел свои слабые и сильные стороны.

Однажды, вспомнил Долинский, он увидел, как в антракте Андрей Миронов переодевает рубашку, перепачканную кровью.

"У него был сильнейший фурункулез, он стонал от боли", – делился Долинский.

Но несмотря на страдания, Миронов снова выходил на сцену и никто не мог догадаться, чего стоят ему искрометные шутки или драматические реплики по роли.

Владимир Долинский вспоминает, что Андрей Миронов не пользовался привилегиями своего рождения. Родившись даже не с серебряной, с золотой ложечкой во рту, он честно зарабатывал свой опыт и свою популярность, преданно любил свою актерскую профессию. А его сильный характер мог бы стать примером для многих.

Ранее мы рассказывали об отношении звезды "Бригады" Павла Майкова к вредным привычкам.

Источник: АиФ ✓ Надежный источник
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