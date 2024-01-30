Стилист раскрыл подробности работы с Пугачевой

Стилист раскрыл подробности работы с Пугачевой
Алла Пугачева. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press /globallookpress.com
Одевавший Примадонну мужчина заставил ее похудеть

Бывший стилист Пугачевой Алишер познакомился с артисткой на съемках клипа. Он был уже знаменитым модельером, работал с Киркоровым и дочерью Примадонны Кристиной Орбакайте, причем и как режиссер тоже. Во время совместной деятельности Пугачева предложила создать ей гардероб. Мужчина раскрыл, какого ему было работать с артисткой.

Оценив фронт работы, Алишер приуныл: основную массу нарядов составляли знаменитые черные балахоны. В те годы Алла Борисовна отличалась объемным телосложением. Даже для жизни вне сцены ей сложно было найти приличную одежду в магазинах готового платья. И тогда Алишер предложил поработать и над повседневными нарядами.

"Начал делать платья с поясами, постепенно их сужал", – вспоминает стилист.

Таким образом, фигура Примадонны становилась все стройнее, а "кукольный стиль", как выяснилось, безумно ей идет. В конце концов на очередные "Рождественские встречи" Алишер подготовил наряды, среди которых не было балахонов. Начав худеть, Пугачева не остановилась и привела фигуру в порядок, что позволило ей стать клиенткой бутиков и завалить гардеробную стильными и дорогими нарядами.

Ранее мы рассказывали, что в период бурной популярности Сергея Чумакова на него обратила внимание Алла Пугачева, и певца долгое время подозревали в связи с примадонной, что якобы и сделало его таким востребованным артистом.

Источник: PROZVEZD ✓ Надежный источник
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