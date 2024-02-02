Диана Гурцкая вышла в люди впервые после кончины любимого супруга

Певица возвращается к работе в своем творческом центре для людей с ограниченными возможностями

В мае прошлого года в жизнь певицы Дианы Гурцкая ворвалась трагедия: не стало ее любимого мужа Петра Кучеренко. Вдова надолго замкнулась и перестала появляться на людях. Только теперь она начала возвращаться к привычной жизни.

Петр Кучеренко умер от сердечного приступа во время возвращения из рабочей поездки на Кубу. Потеря мужа оказалась непосильной ношей для артистки. После похорон она долго ездила на могилу мужа ежедневно и плакала. Но постепенно певица стала приходить в себя, во многом благодаря сыну Константину, который оставался рядом с матерью в самые тяжелые дни.

Диана Гурцкая редко выходит в люди после кончины любимого супруга – обычно на общественно значимые или благотворительные мероприятия. Так, она пришла на встречу президента Владимира Путина с его доверенными лицами, в число которых входит и сама. Судя по наряду и грустному лицу, артистка еще не отошла от пережитой трагедии.

В настоящее время исполнительница занимается семьей и общественной деятельностью. В частности, своим центром по продвижению творчества одаренных людей, чьи возможности ограничены. Диана старается каждому из них подарить шанс заняться любимым делом.

На форуме "Сообщество" Общественной палаты РФ певица призналась, что пребывание там, где можно принести как можно больше пользы, дает ей силы справиться с горем.

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