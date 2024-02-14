Зрители в США разнесли первый американский фильм с участием Машковой

Зрители в США разнесли первый американский фильм с участием Машковой
Мария Машкова. Фото: Juliya Khanina/www.globallookpress.com
Дочь известного актера не выдержала критики перед аудиторией

Мария Машкова в США живет уже много лет. До февральских событий 2022 года актриса наведывалась на родину. Последние же пару лет дочь Владимира Машкова не приезжает в Россию и пытается построить карьеру в Голливуде.

Актриса ранее признавалась, что не планировала жить за границей. Но случилось то, что случилось. Теперь ей приходится искать себя в новых условиях. И вот совсем недавно на экраны вышла премьера фильма I.S.S., в котором российская знаменитость приняла участие.

Научно-фантастический фильм режиссера Габриэлы Каупертуэйт, вышедший в прокат в январе 2024 года, повествует о трагических событиях на МКС. Действие происходит во время начавшейся ядерной войны на земле. Астронавтам приходится сражаться друг с другом за место под солнцем и спасать планету.

Мария Машкова сыграла в триллере роль российской космонавтки Вероники Ветров. Однако ее участие в киноленте жестко раскритиковали. Так один из пользователей популярного киносервиса отметил отсутствие всякого смыслового содержания в образах персонажей фильма. "У персонажей были имена, и это все, что у них было", – написал пользователь Сети.

"Ничего, кроме кучи плоских персонажей", – заявил еще один зритель. Хотя и это не самый эмоциональный отклик на кинокартину с участием Марии Машковой. "Я не знаю, кто дает зеленый свет этим фильмам, но это очень плохо", – отметил еще один человек, посмотревший премьеру.

Ранее "Утро.ру" писало, что звезду сериала "Кухня" отправили под суд. 

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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