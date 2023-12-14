"Очень сложно и страшно": дочь Машкова пожаловалась на жизнь в США

"Очень сложно и страшно": дочь Машкова пожаловалась на жизнь в США
Мария Машкова. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press globallookpress.com
Актриса тяжело привыкала к новым реалиям

Маша Машкова, переехавшая в Соединенные Штаты Америки вслед за мужем Александром Слободяником-младшим, несколько лет жила на два континента. В конце концов она перебралась за океан окончательно и даже получила новый паспорт. Но поначалу новое место жительства Машковой совсем не нравилось.

В Америке, по словам актрисы, ей было тяжело и горько. Несколько лет ей не давали даже крошечной эпизодической роли в американских фильмах или сериалах. Там никто не знал о том, что Машкова – актриса и дочь знаменитого актера, так что ей пришлось начинать с первых шагов.

"В Америке было очень сложно и страшно", – признается ныне американская гражданка Маша Машкова.

В конце концов звезда сериала "Не родись красивой" приняла решение переключиться на покорение Голливуда и закрыть все рабочие связи с российской киноиндустрией. Однако по родине она скучала.

Совсем недавно Машкова наконец добилась приличных результатов в штатовской киноиндустрии, сыграв в очередном сезоне сериала "Ради всего человечества". Еще несколько проектов она пока разглашать не торопится. В целом актриса пока не лучится счастьем, рассказывая о новой жизни. Ей не нравятся местные налоги, дорогая косметология, счета. А вот гонорары ее устраивают.

Ранее мы писали о том, что Мария Машкова выказала надежду на примирение с отцом, от которого сама же отказалась из-за принципиальной разницы во взглядах.

Источник: Проект "GALBEN" ✓ Надежный источник
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