Русофоб Смольянинов* освоил профессию ресторанного певца в Латвии

Русофоб Смольянинов* нашел работу в латвийских кабаках
Артур Смольянинов. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press /globallookpress.com
Актер поет в кафе новой родины под звон приборов посетителей

Сбежавший из России Артур Смольянинов* работает ресторанным певцом, развлекая стучащих вилками о тарелки латвийских посетителей. Первое время после бегства он хорохорился и плевался грязью в сторону бывшей родины. В то же время пытался добиться достойного уровня жизни в Латвии, куда перебрался после отъезда из нашей страны.

Не складывалось: актер-иноагент жаловался на то, что найти работу не удается, но при этом клятвенно заверял, что никогда не вернется домой. Он до последнего надеялся, что дерзкие и хамские фразы в адрес России сделают его привлекательным для западных продюсеров и предложения о ролях посыпятся сами собой. Но почему-то ни театральные проекты, ни кино так и не пошли.

В ноябре прошлого года звезда фильма "Девятая рота" докатился до того, что собрал группу музыкантов-эмигрантов и начал петь с ними в подземных переходах, чтобы заработать копеечку на хлеб. Теперь же он сделал карьеру: из переходов перебрался в теплые кафе, где развлекает пьющих и жующих латышей, гордо именуя свой коллектив "камерным" составом группы cheLovek. Написанием песен он занялся примерно три года назад, и вот теперь новый навык пригодился.

Ранее "Утро.ру" приводили слова Стаса Садальского, объяснявшего, почему почти никто из беглых звезд не обрел успеха на Западе.

*признан иноагентом в России
Источник: Телеграм-канал "Russian Fox" ✓ Надежный источник
По теме

Армия России отбила Победу в ДНР

Отличились бойцы подразделения "Южной" группировки

В США описали будущий вид Украины: "Больше территорий"

Киев продолжает упрямиться

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей