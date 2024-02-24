Александр Панайотов назвал главное отличие русских от американцев

Александр Панайотов назвал главное отличие русских от американцев
Александр Панайотов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press /globallookpress.com
Певец рассказал, чем отличаются две нации

Певец Александр Панайотов, побывавший во многих странах, сделал вывод о том, что русские люди отличаются от жителей Штатов всеобъемлющей любовью.

О различии культур в России и Америке говорилось неоднократно, про это написано сотни книг. Но каждый раз, приезжая в Соединенные Штаты, русские люди понимают, насколько эти культуры разные.

Именно душевность и любовь, по словам исполнителя хита "Необыкновенная", и есть тот самый русский дух, которого больше нет ни у кого. Причем неважно – к Родине ли, к близкому человеку или к делу жизни.

"Так, как умеют любить у нас, я такого не встречал нигде", – уверен певец.

Артист заметил, что во время гастролей в Америке его больше всего поразила какая-то обезличенность и меркантильность почти везде и во всем. Люди, рассказал певец, безостановочно гонятся там за деньгами, карьерой, наживой. В России все иначе.

Как пишет "Пятый канал", Панайотов поделился, что в Америке, идя по улице, он ощущал себя пустым местом, потому что никто ни на кого не смотрит. В России существует зрительный и душевный контакт, который может возникнуть даже между прохожими на улице, и как раз это – самое ценное, по мнению певца.

Ранее мы писали, что Александр Панайотов делился способом, который помог ему серьезно сбросить вес.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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