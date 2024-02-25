"Скупердяй!": россияне заклеймили предателя Макаревича*

"Скупердяй!": россияне заклеймили предателя Макаревича*
Андрей Макаревич. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press /globallookpress.com
Злоключения беглого артиста продолжаются, но почему-то его никому не жаль

Иноагентам решительно не везет в благословенных Европах, куда они радостно рванули под разными предлогами, торопясь стряхнуть с ног пыль "немытой России". Стряхнуть-то стряхнули, но молочных рек и кисельных берегов за границей им не предложили. Наоборот: отменяют концерты, сажают за решетку за нарушение закона, присуждают штрафы за попытку разжигания межнациональной розни. Да и на оставленной Родине не слаще: того и гляди, начнут отбирать "все, что нажито непосильным трудом" по почти принятому закону о фейках.

Несладко живется иноагентам. Галкину* впаяли миллионный штраф за антироссийские шуточки, "Би-2" посидели за решеткой за неправильную визу. Белые* оба тоже пострадали: Руслана "отменили" в Таиланде и Индонезии, а Анатолий лишается и претерпевает в Израиле, упрекая русских за отмену "нас, русских". При этом забывает, что сорвал гастроли Ленкома на Земле обетованной.

По сравнению с их мучениями злоключения Андрея Макаревича* не смотрятся, конечно. Всего-то лишился гитары. Что интересно, потеря "дорогого сердцу" не первая в эмигрантской жизни беглого музыканта. Такое ощущение, что имеет место заговор иностранных транспортных компаний против фронтмена "Машины времени".

Многие помнят историю, похожую на сюжет плохонькой комедии о том, как Макаревич* воевал с израильской почтой, не получив посылку из России. Полгода эмигрант пытался забрать груз – фотоаппарат, ботинки и дорожный костюм, привлекая жену как переводчика. Не помогло: коварная почта Израиля отправила груз назад в Россию. Не ожидавший такого подвоха Макаревич* устроил в Сети скандал, требуя вернуть его вещи.

Но потеря дорожного скарба не помешала скандалисту поехать на гастроли в США. И снова проблемы: на сей раз французская бюрократия загородила путь рок-певцу. Россиянина не пускали в салон с котиком, а нового израильтянина – с гитарой. Оказалось, что гитара была в мягком чехле. Макаревич* жаловался в своем блоге, что на инструмент потребовали отдельный билет и ему пришлось оставить его у парижских организаторов, обещавших привезти гитару позже в Израиль.

Музыкант-иноагент, не успев отгоревать потерю верного инструмента, похвастался, что местные прямо в аэропорту завалили его гитарами.

Пользователи Сети над проблемами исполнителя хита "Поворот" только посмеялись. Некоторых возмутило небрежение, с которым музыкант отнесся к гитаре. По словам комментаторов, настоящий рокер в чужие руки инструмент никогда не отдаст.

"Скупердяй!" – возмущались россияне.

Ранее мы писали, что Макаревич* устроил скандал в дорогом ресторане, доведя повара до слез своими придирками.

*признан иностранным агентом на территории России

Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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