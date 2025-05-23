Венедиктов* опубликовал фото заброшенной могилы Бориса Березовского в Лондоне

Жуткое фото заброшенной могилы Бориса Березовского в Лондоне выложили в Сеть
Борис Березовский. Кадр: YouTube
После смерти о российском бизнесмене никто не вспоминает

В Сети появилось фото заброшенной могилы Бориса Березовского – человека, который в 1990-х годах имел огромное влияние на российскую экономику и политику. Снимок, сделанный на одном из лондонских погостов выложил журналист Алексей Венедиктов*.

На кадре видно, что надгробие на месте захоронения весьма скромное, а сама могила давно покрылась буйной растительностью. Похоже, что за ней никто не ухаживает. Олигарх умер 23 марта 2013 года, и причины его смерти до сих пор вызывают вопросы.

Telegram-канал "aavst2022" (автор канала Алексей Венедиктов*)

После эмиграции на британские земли он фактически исчез с радаров российской общественной жизни. В последние годы жизни некогда всесильный предприниматель находился под давлением и в полной изоляции.

Покойный был одним из самых влиятельных предпринимателей 1990-х. Он контролировал крупные доли в таких структурах, как Первый канал, "Аэрофлот" и "Сибнефть", но после конфликта с российскими властями покинул страну.

В 2007 году российский суд заочно приговорил его за мошенничество, и с тех пор он больше не возвращался на родину. Судя по состоянию его могилы, сегодня о нем почти не вспоминают даже те, кто когда-то был с ним рядом.

К слову, ранее стало известно об исчезновении бывшего мужа Кати Лель во Франции.

*внесен в РФ в реестр иностранных агентов

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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