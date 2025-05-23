Комик Дмитрий Позов попал в психиатрическую больницу

У артиста серьезные проблемы

Российский комик Дмитрий Позов, известный зрителям по шоу "Импровизаторы" на СТС, рассказал, что оказался в психиатрической клинике. Об этом он сообщил лично в социальных сетях, пояснив, что причиной стали депрессия и проблемы со спиртными напитками.

По его словам, он начал много пить после смерти отца в январе, а также на фоне семейных трудностей. Артист признался, что ушел из дома и живет отдельно в съемной квартире, поскольку устал притворяться, что в семье все благополучно.

Комик отметил, что больше не может изображать "нормальность", когда на самом деле отношения с супругой давно пошли трещинами. Он признался, что пытался сохранять видимость прежней жизни, но это стало невыносимо.

Также Позов попросил своих поклонников не обсуждать его личную жизнь и не тревожить вопросами его жену. Он подчеркнул, что такие темы требуют уважения и такта и посторонним не стоит лезть в его жизнь.

К слову, когда в лечебнице был рэпер Гуф, это сопровождалось громкими скандалами.