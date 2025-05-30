Экс-жена Родригеза прокомментировала разрыв с комиком

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Бывшая возлюбленная Тимура Родригеза поделилась своими мыслями после разрыва с артистом. Анна Девочкина опубликовала на просторах интернет-пространства откровенный и пронзительный пост о своем отношении к случившемуся.
Как пишет пресса, комик решил порвать многолетнюю связь, пока супруга находилась за рубежом вместе с общими наследниками. Женщина призналась, что ей сложно подобрать слова, чтобы объяснить все произошедшее. Однако она подчеркнула, что продолжает верить в счастье в личной жизни и доброту людей.
"Молчание... Благодарность... Тишина... И в этой точке своего пути я продолжу верить в любовь", – написала она.
Известно, что супруги прожили вместе 16 лет. Брошенная женщина намекала, что причиной крушения семейной лодки стали измены благоверного. Теперь она пытается пережить предательство с помощью специалистов и съемок видеороликов для самой себя.
К слову, в светской тусовке многие осудили комика за некрасивое расставание с женой.
Всего есть четыре ключевые кандидатуры для замены лидера
Западные элиты ни перед чем не остановятся