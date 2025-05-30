Экс-жена Родригеза прокомментировала разрыв с комиком

Брошенная Тимуром Родригезом жена сделала пронзительное признание
Тимур Родригез и Анна Девочкина. Фото: соцсети
Девушка до сих пор в шоке от предательства

Бывшая возлюбленная Тимура Родригеза поделилась своими мыслями после разрыва с артистом. Анна Девочкина опубликовала на просторах интернет-пространства откровенный и пронзительный пост о своем отношении к случившемуся.

Как пишет пресса, комик решил порвать многолетнюю связь, пока супруга находилась за рубежом вместе с общими наследниками. Женщина призналась, что ей сложно подобрать слова, чтобы объяснить все произошедшее. Однако она подчеркнула, что продолжает верить в счастье в личной жизни и доброту людей.

"Молчание... Благодарность... Тишина... И в этой точке своего пути я продолжу верить в любовь", – написала она.

Известно, что супруги прожили вместе 16 лет. Брошенная женщина намекала, что причиной крушения семейной лодки стали измены благоверного. Теперь она пытается пережить предательство с помощью специалистов и съемок видеороликов для самой себя.

К слову, в светской тусовке многие осудили комика за некрасивое расставание с женой.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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