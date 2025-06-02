Анфиса Чехова использовала урину возлюбленного как лекарство

Артистка сделала шокирующее признание

Телеведущая Анфиса Чехова поделилась необычными откровениями с журналистами. Звезда заинтриговала публику рассказом о нестандартных методах лечения, которые практиковал ее бывший партнер. Эффектная брюнетка объявила, что ее экс-избранник активно увлекался уринотерапией.

По словам звезды, один из ее бывших постоянно кипятил свою мочу на плите. Более того, когда у ведущей пропал голос, возлюбленный предложил ей воспользоваться его методом лечения. Однако она призналась, что пить урину не решилась из-за отвращения.

Зато, как рассказала красотка, мужчина делал ей компрессы из мочи, после которых, к ее удивлению, голос вернулся. Выяснилось, что странный метод излечения иногда может срабатывать.

Сейчас любимица публики воспитывает сына Соломона, который появился на свет в 2012 году в браке с актером Гурамом Баблишвили. Они развелись в 2017 году, тогда телеведущая отмечала, что устала быть главной движущей силой в семействе.

Недавно брюнетка объявила, что встречается с актером и продюсером Александром Златопольским.

К слову, ранее Чехова сделала громкое заявление о родстве с Лениным.