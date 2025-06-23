Российский певец Олег Майами бросился в воду и спас почти утонувшую женщину

Российский певец бросился в воду и спас почти утонувшую женщину
Олег Майами. Фото: соцсети
Артист продемонстрировал настоящее мужество

Кумир молодежи, знаменитый российский певец Олег Майами рассказал, как во время отдыха в тропиках ему пришлось спасать тонущую женщину у берегов одного из тайских курортов.

По словам звезды, он заметил суету на пляже и понял, что в море происходит что-то неладное. Оказалась, одна дама "застряла" между волнами и никак не могла выбраться на сушу  самостоятельно.

Артист признался, что не раздумывая бросился в воду и с трудом вытащил пострадавшую на берег. Он отметил, что она была в плохом состоянии и напоминала человека на грани обморока. Майами также раскритиковал поведение ее друзей, которые просто стояли и смотрели, не предпринимая ровным счетом ничего.

Певец призвал всех быть осторожнее во время купания, особенно если нет уверенности в своих силах на воде.

Напомним, долгое время звезде приписывали роман с Ольгой Бузовой.

Источник: Страсти ✓ Надежный источник
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