Екатерина Волкова рассказала о детстве с дохлыми утятами и ежами

Дохлые утята и ежи: звезда "Ворониных" поделилась жуткой историей
Екатерина Волкова. Фото: соцсети
В свое время будущая знаменитость вела себя весьма странно

Актриса Екатерина Волкова, ставшая знаменитой на всю страну после роли в семейном сериале "Воронины", поделилась с подписчиками необычным воспоминанием из своего детства. Звезда сразу обозначила, что не чувствует на себе следов психологических травм, хотя ее юные годы были насыщенными, а временами и пугающим для окружающих.

Артистка рассказала, что в ранние годы таскала домой мертвых утят и ежей, искренне считая, что сможет их спасти и выходить. Ее не пугал ни запах, ни реакция родителей. Она росла дерзкой девчонкой – лазала по деревьям, сбивала коленки, хулиганила, а когда приносила домой мертвечину, была абсолютно уверена, что делает доброе дело.

Такие воспоминания у многих могут вызвать недоумение, но актриса говорит, что считает свое детство вполне нормальным, и его особенности никак не сказались на ее взрослой жизни.

"Я хулиганила, я сбивала коленки, я лазала по деревьям, я таскала кошек в квартиру, дохлых утят и ежиков, потому что я была уверена, что я их выхожу", – сообщила многомиллионной армии поклонников знаменитость.

К слову, недавно звезда похвасталась стройной фигурой в откровенном купальнике.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

Путин подал неожиданный сигнал: власти США обеспокоены

Глава России решил нарушить привычный дипломатический протокол

Что ждет Украину на поле боя летом, двумя словами описали в НАТО

Незалежной не на что рассчитывать

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей