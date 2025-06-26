Екатерина Волкова рассказала о детстве с дохлыми утятами и ежами

В свое время будущая знаменитость вела себя весьма странно

Актриса Екатерина Волкова, ставшая знаменитой на всю страну после роли в семейном сериале "Воронины", поделилась с подписчиками необычным воспоминанием из своего детства. Звезда сразу обозначила, что не чувствует на себе следов психологических травм, хотя ее юные годы были насыщенными, а временами и пугающим для окружающих.

Артистка рассказала, что в ранние годы таскала домой мертвых утят и ежей, искренне считая, что сможет их спасти и выходить. Ее не пугал ни запах, ни реакция родителей. Она росла дерзкой девчонкой – лазала по деревьям, сбивала коленки, хулиганила, а когда приносила домой мертвечину, была абсолютно уверена, что делает доброе дело.

Такие воспоминания у многих могут вызвать недоумение, но актриса говорит, что считает свое детство вполне нормальным, и его особенности никак не сказались на ее взрослой жизни.

"Я хулиганила, я сбивала коленки, я лазала по деревьям, я таскала кошек в квартиру, дохлых утят и ежиков, потому что я была уверена, что я их выхожу", – сообщила многомиллионной армии поклонников знаменитость.

К слову, недавно звезда похвасталась стройной фигурой в откровенном купальнике.