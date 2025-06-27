Активисты потребовали отменить мероприятие с певицей Манижей

Общественники считают происходящее оскорбительным для страны

Российские общественники пришли в ярость из-за новостей о том, что одиозная певица Манижа собирается выступать в столице нашей страны.

Представители движения "Сорок сороков" обратились в прокуратуру Москвы с просьбой запретить запланированное на 29 июня мероприятие, в котором примет участие певица Манижа. Активисты считают, что подобная встреча недопустима и противоречит интересам российского общества.

Поводом для обращения стал анонс дискуссии под названием "Мультивселенная города", которая должна пройти в одном из столичных баров. Вход на мероприятие открыт для всех желающих, но участие в нем певицы вызвало волну возмущения у ряда общественных деятелей.

В письме, направленном в надзорное ведомство, говорится, что звезда публично критиковала спецоперацию, высказывала поддержку признанным иноагентами лицам и, по мнению авторов заявления, не проявила должного сочувствия после трагедии в "Крокус Сити Холле".

Участники движения подчеркивают, что проведение мероприятия с ее участием воспринимается как демонстративное неуважение к обществу и к памяти погибших в теракте. В этой связи они настаивают на запрете встречи с участием певицы.