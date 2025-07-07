78-летняя актриса Татьяна Васильева стала жертвой преступников

Знаменитость потеряла очень ценную вещь

Во время отдыха на абхазских курортах Татьяна Васильева стала жертвой преступников. У знаменитой актрисы похитили смартфон. Неприятный инцидент произошел в Гаграх, где 78-летняя народная артистка России находилась вместе с подругой.

Пока знаменитость купалась в море, ее айфон последней модели оказался в руках злоумышленников. Этот телефон ей подарили сын Филипп и его супруга Мария в знак благодарности за недавнюю помощь: Татьяна Григорьевна помогла семье приобрести просторную квартиру в Москве площадью 186 квадратных метров.

После кражи родные артистки сразу же забили тревогу – главным беспокойством стало то, что через украденный смартфон злоумышленники могут получить доступ к ее финансовым счетам. В итоге счета были оперативно заблокированы, чтобы избежать возможных последствий.

Сама любимица публики восприняла произошедшее спокойно и не стала злиться на воришек. Более того, она заявила, что несмотря на происшествие, планирует обзавестись жильем в этой теплой республике. По ее словам, идея купить дом в этом регионе остается в силе, и она даже пригласила друзей приезжать в гости.

К слову, ранее звезда раскрыла свой самый главный страх.