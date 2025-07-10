Трагическая случайность унесла жизнь комика Бана Хэй Мина

Трагическая случайность убила знаменитого комика
Фото: www.unsplash.com
Артисту было всего 43 года

Во Франции скончался актер и комик Бан Хэй Мин, хорошо знакомый зрителям по роли в фильме "Астерикс и Обеликс 2: Поднебесная". Тело 43-летнего артиста обнаружили утром 10 июля во дворе жилого дома в 17-м округе Парижа. Пишут, что он выпал с восьмого этажа.

Продюсер Филипп Дельмас сделал официальное заявление, выразив глубокое сожаление в связи с гибелью знаменитости, которого называл своим другом и выдающимся артистом. Культурной деятель пояснил, что трагедия произошла из-за нелепой случайности. Актер попытался достать свой мобильный телефон – он упал в водосточную трубу с балкона, и в момент попытки вернуть гаджет Бан сорвался вниз.

Полиция Парижа подтвердила: в водостоке был найден телефон покойного, на подоконнике обнаружили пепельницу. Никаких предсмертных записок или писем при осмотре места происшествия не нашли. Прокуратура приступила к расследованию, основной версией считается несчастный случай.

Широкую известность ныне покойная звезда получил после выхода фильма "Астерикс и Обеликс 2: Поднебесная", где сыграл антагониста и работал вместе с такими известными французскими актерами, как Венсан Кассель и Маню Пайе.

Французские СМИ пишут, что успех картины негативно сказался на состоянии комика: он тяжело переносил напряженную работу и переживал депрессию в процессе подготовки нового сольного шоу. Незадолго до старта турне он был госпитализирован из-за переутомления.

К слову, ранее стало известно о смерти знаменитого советского артиста.

Источник: Le Parisien ✓ Надежный источник
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