Умер Юрий Кара

Культурному деятелю было 70 лет

В Ялте на 71-м году жизни скончался известный кинорежиссер и продюсер Юрий Кара. Как уточняют СМИ, причиной смерти стал повторный инфаркт.

Отмечается, что культурный деятель уже несколько лет испытывал серьезные проблемы с сердцем – первый инфаркт у него случился в прошлом году, затем осложнения проявлялись и позднее. Родственники рассказали, что проблемы с сердцем у ныне покойной знаменитости возникали неоднократно.

Накануне вечером советской звезде стало плохо, ему экстренно вызвали скорую помощь. Деятеля доставили в реанимацию, однако медики не смогли его спасти – Кара ушел из жизни около 22:00. Сейчас его тело находится в ялтинском морге, родные занимаются организацией перевозки в Москву.

Будущий знаменитый кинорежиссер появился на свет 12 ноября 1954 года в Донецке. Всенародное признание ему принесла дипломная работа во ВГИКе – фильм "Завтра была война", который был показан в десятках стран. Также он снял такие известные картины, как "Воры в законе", "Королев", "Звезда эпохи" и долгое время не выходившую на экраны экранизацию романа "Мастер и Маргарита".

Напомним, ранее стало известно о смерти другого выдающегося режиссера.