Умер Юрий Кара

Повторный инфаркт убил легендарного советского режиссера
Юрий Кара. Кадр: YouTube
Культурному деятелю было 70 лет

В Ялте на 71-м году жизни скончался известный кинорежиссер и продюсер Юрий Кара. Как уточняют СМИ, причиной смерти стал повторный инфаркт.

Отмечается, что культурный деятель уже несколько лет испытывал серьезные проблемы с сердцем – первый инфаркт у него случился в прошлом году, затем осложнения проявлялись и позднее. Родственники рассказали, что проблемы с сердцем у ныне покойной знаменитости возникали неоднократно.

Накануне вечером советской звезде стало плохо, ему экстренно вызвали скорую помощь. Деятеля доставили в реанимацию, однако медики не смогли его спасти – Кара ушел из жизни около 22:00. Сейчас его тело находится в ялтинском морге, родные занимаются организацией перевозки в Москву.

Будущий знаменитый кинорежиссер появился на свет 12 ноября 1954 года в Донецке. Всенародное признание ему принесла дипломная работа во ВГИКе – фильм "Завтра была война", который был показан в десятках стран. Также он снял такие известные картины, как "Воры в законе", "Королев", "Звезда эпохи" и долгое время не выходившую на экраны экранизацию романа "Мастер и Маргарита".

Напомним, ранее стало известно о смерти другого выдающегося режиссера.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
По теме

"Успокоит сумасшедших": раскрыта неожиданная цель ультиматума Трампа России

Заявление хозяина Белого дома активно обсуждают

Вскрылась ключевая ошибка США в новом ультиматуме России

Американская сторона продолжает нагнетать обстановку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей