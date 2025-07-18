Прокуратура запросила 8 лет тюрьмы для Курбангалеевой*

8 лет тюрьмы: какое наказание ждет экс-ведущую канала "Россия-1" Курбангалееву*
Фарида Курбангалеева*. Кадр: телеканал "Россия 1"
Знаменитость давно показала свое истинное лицо

Российская прокуратура выступила с требованием отправить за решетку на целых восемь лет бывшую звезду телеэкранов Фариду Курбангалееву*. Женщину заочно судят по обвинениям в поддержке террористических действий и распространении дезинформации о наших ВС.

В ходе прений сторон гособвинитель озвучил требование о назначении звезде наказания в виде тюремного заключения. Дело рассматривается заочно, поскольку знаменитость давно сбежала из родной страны и находится в розыске.

Адвокат просил суд оправдать свою подзащитную. Защита подсудимой указала на отсутствие доказательств того, что распространение ею материалов, содержащих сведения о российской армии, было мотивировано политической ненавистью.

Следствие утверждает, что россиянка в своих публикациях на просторах интернет-пространства распространяла заведомо ложную информацию о якобы нанесении нашими бойцами ударов по гражданской инфраструктуре на территории украинского государства. По версии обвинения, такие действия провоцировали в обществе панику, ощущение угрозы и недоверие к государству.

Напомним, с 2007 по 2014 год звезда работала ведущей новостей на телеканале "Россия 1" в программе "Вести".

К слову, ранее стало известно, как сложилась судьба другой предательницы Чулпан Хаматовой.

*признана иностранным агентом

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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