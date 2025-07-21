Жуткое ДТП получило широкий резонанс

В столице Украины произошло громкое ДТП с участием сына известного артиста – 24‑летнего сотрудника одной из служб киевской прокуратуры Андрея Молочного. Ночью 20 июля на одной из киевских улиц молодой мужчина на автомобиле внезапно выехал на пешеходную зону и смертельно травмировал женщину, которая скончалась до приезда скорой помощи. Правоохранители незамедлительно задержали виновника аварии и поместили его под стражу.

Новость о трагедии мгновенно разлетелась по всем крупным украинским и российским СМИ, вызвав широкий общественный резонанс. Пользователи соцсетей активно обсуждают обстоятельства происшествия.

Отец подозреваемого, Андрей Молочный-старший, обрел огромную популярность в России благодаря выступлениям в знаменитом "Дуэте имени Чехова". Зрители полюбили его за искрометный юмор и яркую сценическую харизму, поэтому известие о том, что его сын оказался причастен к столь трагическому событию, вызвало огромный резонанс среди его многочисленных поклонников.

К слову, ранее стало известно о внезапной смерти популярного российского певца. Знаменитости было всего 47 лет.