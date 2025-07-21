Агалакова* пожаловалась на школьные учебники в США

Экс-ведущая Первого канала Агалакова* пожаловалась на одно обстоятельство жизни в США
Жанна Агалакова*. Фото: соцсети
Знаменитость была очень удивлена

Журналистка Жанна Агалакова*, покинувшая родную страну в 2022 году, выразила недовольство по поводу одного обстоятельства жизни на американских землях. Ей очень не понравилось, как в местных школах подается история Второй мировой войны. Беглянка пожаловалась, что в учебниках, по которым учатся маленькие американцы, практически не упоминаются потери Советского Союза и роль страны в победе.

Звезда рассказала, что лично пыталась донести до своей дочери информацию о событиях 1941–1945 годов. Она поделилась, что задавала ребенку вопрос о том, кто выиграл Вторую мировую, так как хотела, чтобы та знала о 26 миллионах погибших в СССР – жертвах, о которых в школьных материалах говорится вскользь или вовсе ничего не написано.

Дочка беглянки училась во французской школе в Нью-Йорке. При этом звездная мать добавила, что наследница не ассоциирует себя с Россией и считает себя скорее итальянкой из-за своих корней.

Ранее журналистка признавалась, что после переезда во Францию ей было сложно адаптироваться. Хотя сейчас, по ее словам, жизнь за границей стала стабильнее, постоянной работы у нее все еще нет.

К слову, ранее другую беглую звезду телевидения потребовали приговорить к восьми годам лишения свободы.

*признана иноагентом на территории РФ

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
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