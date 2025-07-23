Актер из телесериала "Слово пацана" Базанов отправился на СВО

Звезда "Слова пацана" ушел на СВО на фоне обвинения в убийстве
Фото: соцсети
Поклонников культового сериала удивил такой поворот событий

Актер Сергей Базанов, известный по роли Демида в нашумевшем телепроекте "Слово пацана. Кровь на асфальте", отправился в зону специальной военной операции. Об этом сообщил информированный источник, раскрывая последние сведения о судьбе артиста.

Напомним, в декабре 2023 года актер был задержан по подозрению в причастности к убийству, совершенному в 2011 году. По версии следствия, он мог быть участником преступной группы, действовавшей из корыстных побуждений. Сообщается, что речь идет об убийстве нескольких человек, сопряженном с разбоем.

Источник РИА "Новости", знакомый с ситуацией, подтвердил, что актер действительно отправился на СВО. Судя по всему, это решение было принято недавно.

Такой поворот событий удивил многих поклонников кинокартины, которые внимательно следят за карьерой артистов, прославившихся после выхода резонансного сериала. Образ, который он воплотил на экране, теперь причудливо переплелся с реальными обстоятельствами его жизни.

Официальных комментариев от представителей актера пока не поступало.

К слову, ранее стало известно о гибели популярного российского артиста. Актер героически встретил свою смерть на фронте. Ему было 53 года. Смерть знаменитости стала большим ударом для его родных и коллег.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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