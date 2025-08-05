Бородин призвал лишать уехавших из РФ артистов-"предателей" гражданства

Как могут наказать уехавших из России после начала СВО артистов
Фото: www.unsplash.com
Многие требуют, чтобы беглецов "покарали"

В России вновь заговорили о введении жестких мер в отношении артистов, покинувших страну после начала конфликта Москвы с соседним государством. Так, известный общественник Виталий Бородин предложил изменить Конституцию, чтобы можно было лишать таких деятелей гражданства.

Он назвал уехавших артистов "предателями" и заявил, что у них нужно забирать имущество, даже оформленное на родственников, возбуждать против них уголовные дела и включать в списки террористов и экстремистов, чтобы ограничить их въезд в Россию.

По мнению общественника, это поможет бороться с подрывной деятельностью, которую, как он считает, ведут уехавшие деятели культуры в интересах других государств.

Ранее с похожей инициативой выступал гендиректор медиахолдинга СМИ2 Юрий Белоусов. Он предложил ввести для таких музыкантов механизм "гражданской смерти" – лишать их прав на музыкальные произведения, тем самым ограничивая их доходы и влияние в стране.

К слову, ранее был составлен черный список звезд, которых могут выдать России как преступников.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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