Рисковала жизнью: гимнастка едва не погибла на Кубке мира

Спортсменка была на волосок от гибели, заканчивая свое триумфальное выступление

Людмила Турищева – звезда советской гимнастики. Многие годы у нее просто не было достойных соперников, и девушка выигрывала международные турниры раз за разом. Однако был момент, когда спорт едва не лишился своей звездной чемпионки.

Турищева выступала тогда на первом в спортивной истории Кубке мира. Но поездка на турнир чуть не закончилась для нее трагически. Спортсменка рисковала жизнью, заканчивая программу в опасных условиях, но умудрилась спрыгнуть с шаткой конструкции, не попав под падающие брусья.

Людмила Турищева выступала, как обычно, великолепно и на высочайшем уровне, без единой ошибки выполняя трудные связки и комбинации. Когда она делала номер на разновысоких брусьях, стало ясно, что происходит нештатная ситуация. Во время выступления конструкция зашаталась, и через секунду после того, как с нее спрыгнула гимнастка, рассыпалась. Промедли на секунду или ошибись хоть в одном движении, она бы погибла. Спортсменка понимала, что рискует, но прервать номер не решилась, боясь подвести коллег по команде.



"В голове заложена программа – ты работаешь как автомат", – вспоминала гимнастка.



Турищева считает, что ее спасло финальное движение номера: она смогла оттолкнуться от шатающихся брусьев, чудом избежав падения конструкции на себя. Зал потрясло, впрочем, даже не это, а космическое самообладание спортсменки. Завершив номер, Турищева услышала грохот за спиной, но не оглянулась, а спокойно покинула площадку. Тысячи людей, видевшие, что произошло в этот момент, ахнули.

Кубок Мира Людмила Турищева выиграла с блеском, покинув его абсолютной чемпионкой с первым местом во всех пяти категориях.

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