Рисковала жизнью: гимнастка едва не погибла на Кубке мира

Рисковала жизнью: гимнастка едва не погибла на Кубке мира
Фото: кадр из youtube
Спортсменка была на волосок от гибели, заканчивая свое триумфальное выступление

Людмила Турищева – звезда советской гимнастики. Многие годы у нее просто не было достойных соперников, и девушка выигрывала международные турниры раз за разом. Однако был момент, когда спорт едва не лишился своей звездной чемпионки.

Турищева выступала тогда на первом в спортивной истории Кубке мира. Но поездка на турнир чуть не закончилась для нее трагически. Спортсменка рисковала жизнью, заканчивая программу в опасных условиях, но умудрилась спрыгнуть с шаткой конструкции, не попав под падающие брусья.

Людмила Турищева выступала, как обычно, великолепно и на высочайшем уровне, без единой ошибки выполняя трудные связки и комбинации. Когда она делала номер на разновысоких брусьях, стало ясно, что происходит нештатная ситуация. Во время выступления конструкция зашаталась, и через секунду после того, как с нее спрыгнула гимнастка, рассыпалась. Промедли на секунду или ошибись хоть в одном движении, она бы погибла. Спортсменка понимала, что рискует, но прервать номер не решилась, боясь подвести коллег по команде.

"В голове заложена программа – ты работаешь как автомат", – вспоминала гимнастка.

Турищева считает, что ее спасло финальное движение номера: она смогла оттолкнуться от шатающихся брусьев, чудом избежав падения конструкции на себя. Зал потрясло, впрочем, даже не это, а космическое самообладание спортсменки. Завершив номер, Турищева услышала грохот за спиной, но не оглянулась, а спокойно покинула площадку. Тысячи людей, видевшие, что произошло в этот момент, ахнули.

Кубок Мира Людмила Турищева выиграла с блеском, покинув его абсолютной чемпионкой с первым местом во всех пяти категориях.

Ранее мы писали, чем опасно несоблюдение режима сна.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
По теме

В России предложили наказать организаторов за бойкот SHAMAN'а на "Песне года"

Народный артист назвал выходку коллег откровенным позором

Зацепин рассказал, что сделает Пугачева перед самой смертью

Певец знает, куда вернется Примадонна

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей