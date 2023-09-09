В Германии россиянку не пустили на рейс из-за ее паспорта: что произошло

Еще один пример дискриминации россиян по национальному признаку

В аэропорту Бремена россиянку с видом на жительство в Германии не пустили на самолет, вылетающий в столицу Эстонии. Ольга пыталась попасть в Таллин, чтобы потом добраться до России, но тщетно. По словам пассажирки, представители авиакомпании Lufthansa отказали в посадке из-за действующего в Эстонии запрета на транзит для всех граждан РФ.

Удивительно, что Ольге не стали выдавать документ, который подтвердил бы решение авиакомпании отказать пассажирке в регистрации на рейс. С этим документом россиянка могла бы вернуть деньги за приобретенный ею билет.

Как отмечается на сайте "Турдом", данные на официальном сайте МВД Эстонии противоречат решению Lufthansa. Мол, транзит через Эстонию для россиян возможен, если они хотят вернуться в Россию.

Ольга решила попытать удачу во Франкфурте. Оттуда она также хотела вылететь в Эстонию, но снова не вышло. Не получилось зарегистрироваться на рейс даже через автоматические стойки. В итоге пассажирка улетела в Хельсинки, чтобы добраться до Таллина.

Ранее россиянка рассказала об отношении к ней за пределами родной страны. Туристка была удивлена тем, какое поведение демонстрируют поляки и немцы. Подробнее об этом писало "Утро.ру".