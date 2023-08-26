Немцы и поляки танцуют под русские песни: россиянка рассказала об отношении за рубежом

Туристка была удивлена

Вернувшаяся с отдыха в Турции россиянка рассказала об отношении к ней немцев и поляков за рубежом. Женщина долгое врем провела за границей и заметила одну особенность в отношении к ней иностранцев.

Блогер дзен-канала "Кунсткамера Натальи Трубиновской" была удивлена тем, что турки делают все для удобства россиян и чуть ли не готовы носить их на руках, особенно обеспеченных граждан.

Россиянка отметила, что острые политические темы избегаются на курортах, местные жители делают акцент на отдых, возят их на экскурсии и в магазины. Кроме того, она пришла к выводу, что многие турки в совершенстве знают русский язык. Многие вывески и экскурсии предлагаются именно для россиян.

Остальные нации просто смирились, так как даже поляки и немцы с удовольствием танцевали на дискотеке под русские песни. В целом отношение у русским у иностранцев вполне миролюбивое.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что популярный российский стилист раскритиковал популярные курорты в РФ из-за странного поведения соотечественников. По словам ведущего, некоторые люди ведут себя странным образом – напиваются и становятся чересчур экспрессивными.