Немцы и поляки танцуют под русские песни: россиянка рассказала об отношении за рубежом

Немцы и поляки танцуют под русские песни: россиянка рассказала об отношении за рубежом
Турция. Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Туристка была удивлена

Вернувшаяся с отдыха в Турции россиянка рассказала об отношении к ней немцев и поляков за рубежом. Женщина долгое врем провела за границей и заметила одну особенность в отношении к ней иностранцев.

Блогер дзен-канала "Кунсткамера Натальи Трубиновской" была удивлена тем, что турки делают все для удобства россиян и чуть ли не готовы носить их на руках, особенно обеспеченных граждан. 

Россиянка отметила, что острые политические темы избегаются на курортах, местные жители делают акцент на отдых, возят их на экскурсии и в магазины. Кроме того, она пришла к выводу, что многие турки в совершенстве знают русский язык. Многие вывески и экскурсии предлагаются именно для россиян.

Остальные нации просто смирились, так как даже поляки и немцы с удовольствием танцевали на дискотеке под русские песни. В целом отношение у русским у иностранцев вполне миролюбивое. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что популярный российский стилист раскритиковал популярные курорты в РФ из-за странного поведения соотечественников. По словам ведущего, некоторые люди ведут себя странным образом – напиваются и становятся чересчур экспрессивными. 

Источник: Кунсткамера Натальи Трубиновской • Требует проверки
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