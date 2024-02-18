Эксперт оценил безопасность Шри-Ланки для россиян

Ранее в одном из местных отелей сотрудник приставал к отдыхающим

Доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский рассказал, насколько курорты Шри-Ланки являются безопасными для российских туристов. Он отметил, что в стране всегда хорошо относились к гражданами из России.

Ранее посольство РФ на Шри-Ланке рекомендовало россиянам не приезжать на местные курорты и по возможности отказаться от визитов в страну. Это произошло после того, как сотрудник отеля Rainbow Surf Beach Hotel влез через окно к отдыхающим и начал приставать к женщинам. Полиция согласилась принять на него заявление только после вмешательства российского консула. Известно, что случай произошел не впервые.

По словам эксперта, местные к русским расположены очень благоприятно. Он выразил надежду, что произошедшее является лишь единичным случаем.

"Я всегда считал и продолжаю считать, что с точки зрения безопасности это одна из самых безопасных стран для российских туристов", – подчеркнул Волхонский.

Он напомнил, что аналогичные инциденты бывают во всех странах, поэтому не стоит категорично относится к курорту после произошедшего. Карательные меры, по его мнению, лучше применить к отелю – туроператоры должны внести его в черные списки и отказывать в сотрудничестве.

Ранее российский МИД предостерег туристов от поездок в Абхазию из-за опасного преступника.