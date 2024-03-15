Что будет с турпотоком из России после введения болгарских шенгенских виз

С 1 апреля Болгария начинает выдавать Шенгенские визы

С начала апреля в Болгарии начнут выдавать шенгенские визы, что вряд ли приведет к заметному повышению потока из России в Болгарию, считают эксперты из АТОР.

Получить можно будет один из двух типов виз, C и D. Первый – краткосрочный, по такой визе можно попасть в страны Евросоюза, не входящие в Шенген.

Обладатели более "длинной" визы категории D получат право свободно ездить по любым странам союза, однако не стоит забывать, что в последние два года отношение к нашим соотечественникам крайне негативное во многих вопросах и ту же визу могут не дать или дать после долгих проволочек. Собственно, у Болгарии мало что изменится, поскольку она и так оформляла собственный документ, дававший те же самые возможности, что и шенгенская виза типа С. А вот в страны Шенгена турпоток как раз может вырасти, если Болгария станет обеспечивать россиян долгосрочными визами.

Посольство страны в Москве напомнило, что обращаться за болгарской шенгенской визой нужно либо в генеральное консульство в Петербурге, либо в консульскую службу посольства в Москве. По срокам ожидания никакой информации нет, сказано лишь, что ожидание своей очереди, чтобы подать документы, будет таким же, как и в случае с другими странами.

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