Шольц сделал хамский выпад в адрес России

Шольц сделал хамский выпад в адрес России
Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com
Лидер обвинил Москву в падении ракет на польских территориях

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя инцидент с двумя ракетами в Польше, заявил, что Германии абсолютно безразлично, какой из сторон конфликта были выпущены снаряды. В эфире немецкого ТВ он указал, что при любом раскладе будет виновата Россия. 

Лидер отметил, что произошедшее на польской территории – настоящая трагедия, особенно учитывая гибель людей. Он призвал внимательно расследовать произошедшее, и только потом делать заявления, что именно привело к этому. 

"Ясно одно, чья бы ракета ни была, и по какой бы причине она не упала в Польше, этого бы не случилось, не начни Россия *спецоперацию* против Украины", – заявил он.

Посол Польши при ЕС, в свою очередь, указал, что все страны Евросоюза возлагают ответственность за ракетный инцидент на Россию. 

Ранее американский президент Джо Байден, по данным СМИ, официально уведомил союзников по НАТО и G7, что причиной случившегося стала украинская ракета систем ПВО, выпущенная ВСУ с территории Украины. 

Политолог Юрий Светов в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня" допустил, что подобные инциденты в будущем могут повториться, поскольку в Варшаве не сделают верных выводов и продолжат накачивать Киев вооружениями.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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