Объявлено о возвращении ЧВК "Вагнер" в зону СВО

Официального подтверждения пока не было

Судьба ЧВК "Вагнер" после гибели Евгения Пригожина была неоднозначной. Войска продолжали дислоцироваться в Белоруссии, хотя ходили слухи о переброске подразделений в сторону Армении для организации антиправительственных акций. Подтверждения эта информация так и не нашла.

Однако в пятницу было объявлено, что ЧВК "Вагнер" были возвращены в зону СВО. Такое заявление сделал военкор Котенок, руководствуясь данными собственных источников. Минобороны России информацию еще не комментировало.

Как заявил журналист, сейчас подразделения вагнеровцев занимают сектора в Херсонской области. Все остальные сведения находятся под грифом "секретно", указал он.

"От себя смею добавить, что Родина как никогда сейчас нуждается в бойцах "музыкального коллектива"", – написал Котенок.

Решение перебросить подразделения ЧВК "Вагнер" в Белоруссию было принято после мятежа в Ростове-на-Дону в конце июня. Одной из задач такого маневра стали совместные учения с белорусской армией.

Кто будет руководить подразделениями "музыкантов" после смерти Пригожина неизвестно. Официальными наследниками бизнесмена считаются его супруга и дети. Ранее его вдова решила сменить фамилию.