Объявлено о возвращении ЧВК "Вагнер" в зону СВО

Объявлено о возвращении ЧВК "Вагнер" в зону СВО
Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Официального подтверждения пока не было

Судьба ЧВК "Вагнер" после гибели Евгения Пригожина была неоднозначной. Войска продолжали дислоцироваться в Белоруссии, хотя ходили слухи о переброске подразделений в сторону Армении для организации антиправительственных акций. Подтверждения эта информация так и не нашла.

Однако в пятницу было объявлено, что ЧВК "Вагнер" были возвращены в зону СВО. Такое заявление сделал военкор Котенок, руководствуясь данными собственных источников. Минобороны России информацию еще не комментировало.

Как заявил журналист, сейчас подразделения вагнеровцев занимают сектора в Херсонской области. Все остальные сведения находятся под грифом "секретно", указал он.

"От себя смею добавить, что Родина как никогда сейчас нуждается в бойцах "музыкального коллектива"", – написал Котенок.

Решение перебросить подразделения ЧВК "Вагнер" в Белоруссию было принято после мятежа в Ростове-на-Дону в конце июня. Одной из задач такого маневра стали совместные учения с белорусской армией.

Кто будет руководить подразделениями "музыкантов" после смерти Пригожина неизвестно. Официальными наследниками бизнесмена считаются его супруга и дети. Ранее его вдова решила сменить фамилию.

Источник: Telegram • Требует проверки
По теме

Эрдоган решил польстить России ради зерновой сделки

Турция не теряет надежд и пробует все способы

Армяне начали рвать российские паспорта после сдачи Карабаха

Митинги продолжаются в стране до сих пор

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей