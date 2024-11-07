Дело не в приходе Дональда Трампа к власти

Вооруженные силы Украины действительно могут отступить из Курской области до конца текущего года, считает эксперт Василий Дандыкин. Однако он уверен – с избранием Дональда Трампа на должность президента США это никак не связано.

По его словам, к спешному отступлению ВСУ из российского региона могут привести сразу несколько причин.

"Они и без договоренностей с Трампом могут уйти, учитывая погодные условия, ситуацию на земле, нарушение логистики и проблемы ВСУ в Южном Донбассе", – заявил Дандыкин.

Известно, что сейчас ВСУ испытывают серьезный кадровый голод. Количество дезертиров в последнее время резко увеличилось, поскольку солдат перестали отпускать в увольнение, а также больше не устраивают ротацию войск. При этом мобилизационная кампания на Украине была провалена.

Нардеп Безуглая полагает, что совсем скоро главком ВСУ Александр Сырский может отдать приказ об отступлении подразделений из Курской области. К такому выводу она пришла после слов военного об обстановке в регионе. До этого он утверждал, что российские войска ведут самое мощное наступление в зоне СВО с начала конфликта.

Ранее российский полковник рассказал о фатальной ошибке ВСУ под Курском.