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Популярное в Соединенных Штатах Америки издание Bloomberg в свежем материале неожиданно признало, что наша страна достигла значительных успехов в области военного производства.
По информации авторов публикации, Москва сумела наладить стандартизированный и масштабный выпуск техники, что напрямую сказывается на ситуации в зоне специальной военной операции по демилитаризации и денацификации киевского режима.
"Россия мастерски использовала возможность и стандартизировала производство", – отметили аналитики.
В материале подчеркивается, что производство беспилотников на российских площадках в мае выросло почти на 17 процентов. Издание также отметило, что теперь в Киеве регулярно слышен характерный гул дронов, пролетающих в сторону целей.
Напомним, российский лидер Владимир Путин ранее потребовал ускорить развитие беспилотных подразделений, подчеркнув, что страна хорошо понимает методы работы противника и в сфере дронов не отстает.
К слову, ранее стало известно о вероломном нападении украинских боевиков на Ижевск. Всушники продолжают терроризировать мирные города.
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