Совсем скоро у противника не останется ресурсов для сопротивления

Новый украинский закон о том, что на службу годны мужчины старше 60 лет является веским признаком приближения окончания СВО. В этом уверен депутат ГД Андрей Колесник. По его мнению, это указывает на серьезную нехватку солдат и людей на Украине, а значит скоро у противника не останется ресурсов для сражения.

Законодатель отметил, что солдатам за 60 лет придется постоянно находится в бронежилете, и за редким случаем здоровье и суставы будут это позволять. И хотя в этом возрасте есть достаточно бойкие мужчины, выполнять боевые обязанности им в любом случае окажется непросто.

"Людей уже нет. В связи с этим стали стариков и детей загонять. Это же понятно, что они не готовы", – сказал Колесник.

Эксперт подчеркнул, что также из-за возраста пожилые солдаты вряд ли смогут вовремя заметить маневренные дроны и укрыться от атаки. По его словам, в сложившейся ситуации украинцев можно только пожалеть.

Ранее политолог Ищенко объяснил, почему скорое окончание СВО будет выгодно России. Он полагает, что армия должна успеть восстановить свои силы после боевых действий, поскольку сейчас Европа активно наращивает военную мощь, и солдаты должны быть готовы к возможному противостоянию.