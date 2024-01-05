Эти лекарства должны быть в новогодней аптечке: без чего нельзя праздновать

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Новый год – отличный праздник, независимо от того, в семье вы отмечаете его или с друзьями. Но не стоит забывать, что праздники, приправленные алкоголем и обильной едой, могут плачевно сказаться на здоровье. А учитывая, что многие больницы и поликлиники не работают, остается либо звонить в скорую, либо лечиться самим. Поэтому новогодняя аптечка не помешает, причем заранее, ведь аптеки тоже могут быть закрытыми.
Чаще всего в праздники можно столкнуться со следующими проблемами:
Кроме того, многие страдают хроническими болезнями, и накануне праздников неплохо бы проверить запасы нужных препаратов.
В новогодней аптечке обязательно должны быть лекарства от проблем ЖКТ, антисептики и жаропонижающее – причем очень желательно простые, а не "пакетик от всех симптомов". Очень пригодятся сорбенты и ферменты на случай пищевой интоксикации или иных проблем от переедания. Не помешают спазмолитики – нередко при расстройствах желудка они могут помочь.
Обязательно положите в аптечку бинты, вату и антисептики для обработки ран – риск порезаться, получить ушиб или ожог никуда не девается, а возможности купить срочно нужные материалы может не быть.
Подобная запасливость здорово облегчит вам праздники, ведь гораздо спокойнее гулять и веселиться, зная, что "тревожная коробка" упакована всем нужным заранее.
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