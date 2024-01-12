Кардиолог предупредил об опасных последствиях тромбоза

Кардиолог предупредил об опасных последствиях тромбоза
Фото: pixabay.com
Эксперт напомнил о необходимости своевременного лечения

Тромбоз – это опаснейшее явление для человеческого организма. Закупорка сосудов может привести к нарушению кровотока, что без должной медицинской помощи чревато летальным исходом.

Об этом рассказала кардиолог Анастасия Фомичева. Она напомнила, что при симптомах раннего тромбоза необходимо обратиться к специалистам за диагностикой. По словам эксперта, своевременное лечение играет важную роль для борьбы с недугом.

Врач также предупредила об опасных последствиях тромбоза, который делится на два вида. Например, артериальный может привести к ишемии конечности. Как правило, данное состояние сопровождается острой болью.

Не меньшую опасность представляет венозный тромбоз. Если запустить недуг, то человек может столкнуться с тромбоэмболикй легочной артерии. Еще большую угрозу несут инфаркт миокарда или инсульт.

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Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
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