Стало известно об опасности популярной таблетки

Врач рассказал о последствиях необоснованного употребления одного лекарства

Аспирин – знакомое с детства лекарство. Его пьют от простуды или головной боли. Однако, как и любым препаратом, злоупотреблять им не стоит: последствия могут быть весьма неприятными, от язвы желудка с кровотечением до инсульта.

Врачи нередко выписывают аспирин с целью профилактики болезней сердца. Как и прочие препятствующие образованию тромбов препараты, он категорически запрещен тем, кто имеет активную язву или кровотечение. Впрочем, он может быть опасен даже при синяках или крови из носа, но тут зависит от ситуации.

Прием аспирина обычно назначается при ишемическом инсульте или болезни сердца, атеросклерозе, инфаркте и других заболеваниях.

Но тем не менее самоназначениями заниматься не стоит, считает кардиолог Вадим Закиев. Решать, назначать или нет препарат, должен врач, предварительно взвесив соотношение риска и вреда. Ни в коем случае нельзя слушать рекомендации типа "на всякий случай": врач явно не понимает, зачем выписывает аспирин.



Иногда употребление этого лекарства может привести к изжоге или усилить язву желудка и кровотечения. Не исключено, что последнее может быть и в мозг.



Ранее мы писали, какие продукты снизят холестерин без лекарств.

