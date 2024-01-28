Вкуснее кофе и полезнее чая: какой напиток рекомендуют кардиологи

Вкуснее кофе и полезнее чая: какой напиток рекомендуют кардиологи
Фото: freepik.com
Врачи рассказали, сколько чашек волшебного эликсира можно пить в день и чем он полезен

Самые популярные горячие напитки в России, как правило, чай или кофе. Врачи находят в них плюсы и минусы, но в целом считают полезными для здоровья. Однако часто забывают продукт, ценность коего давно подтвердили ученые.

Полезные свойства какао сложно переоценить. Идеальный и очень вкусный способ отрегулировать работу сердца, снизить количество холестерина в крови, урегулировать уровень артериального давления, усилить эластичность стенок сосудов.

В последние годы 20 века голландцы провели глобальный эксперимент по исследованию влияния какао на здоровье человека. Молодые мужчины, которые пили этот напиток, не имели проблем с артериальным давлением. Нидерландские ученые считают, что секретом полезного воздействия какао являются антиоксиданты, масла и флавоноиды. Эти вещества отодвигают старение на несколько лет, нормализуют ток крови и сердечный ритм. А флавоноиды усиливают активность мозга и идут на пользу памяти и вниманию.

Однако даже при несомненной пользе какао не стоит злоупотреблять им. Оптимальная доза – две чашки в день. Обладателям лишнего веса, людям, страдающим диабетом, и будущим матерям стоит быть осторожнее с какао.

Ранее мы исследовали, какой чай полезнее, черный или зеленый.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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