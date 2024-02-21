400 граммов индейки в день - и потребность в белке закрыта

Врач-диетолог рассказала о пользе белка для организма

Белок – это самый важный "стройматериал" для нашего организма. От него зависит в теле все: жизнь, развитие, рост. Дополнительный расход белка идет в период вынашивания ребенка, при стрессах или физической активности.

Суточная норма белка для человека – примерно 90 граммов. "Закрыть" ее можно, поедая индейку. Четверть суточного количества будет в ста граммах индейки, такой же вес рыбы – пятая часть. А треть белка, например, дадут организму сто граммов сои.

В идеале доля животных белков должна быть не менее половины, считает диетолог Полина Васильева. Остаток можно добрать из растительных – бобовых, например.

Животные белки организм усваивает лучше, но их нельзя употреблять слишком много по причине насыщенных жиров и того же холестерина, ведь на сердце это сказывается не лучшим образом. Не исключено, к слову, что при термической обработке мяса могут появиться канцерогены, которые могут спровоцировать рак.

Впрочем, всегда можно приготовить запеченную или отварную индейку, тогда шанс появления опасных "дополнений" меньше. Кроме того, в таком виде приготовленное мясо полезнее и удобнее для следящих за собственным весом.



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