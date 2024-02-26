Опасные привычки после мытья головы: не делайте этого никогда

Трихолог рассказала, как не подвергать опасности волосы

Многие россиянки, выйдя из душа, заматывают волосы полотенцем в тюрбан и ходят так довольно долго. Эта и другие привычки названы трихологом Татьяной Егоровой опасными для здоровья нашей шевелюры.

Врач советует снимать полотенце не позже чем через пять минут после накрутки его на голову. В противном случае, говорит она, на голове получается нечто вроде паровой бани, сводящей на нет все усилия по мытью волос. От излишнего тепла сальные железы начинают активнее выделять жир, и волосы быстрее пачкаются. Поэтому лучше всего сушить волосы сразу после душа или хотя бы снимать полотенце, тщательно просушивать корни и расчесывать до самых кончиков каждую прядь.

Второй совет – не ложиться спать с мокрой головой, как это делают многие россиянки из-за недостатка времени на сушку или от нелюбви к фену. Дело в том, что ткань подушки впитывает оставшуюся на волосах влагу, что создает комфортную среду для пылевых клещей. Если вы заснули с влажной после мытья шевелюрой один раз – не страшно. Но привычка делать так регулярно может плохо кончиться: начнутся зуд, покраснения кожи головы, возможна аллергия.

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