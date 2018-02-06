Украинцам определили потолок

Лидер радикалов Ляшко прикинул, сколько должны получать довольные граждане страны

Олег Ляшко, лидер одноименной Радикальной партии, предрек Украине мрачное будущее. По его мнению, граждане скоро не смогут содержать себя, причем как работающие, так и тем более пенсионеры. Государство же делает все, чтобы угробить страну.

"В обмен на очередной кредит от МВФ власти берут на себя обязательство поднять цены на газ почти на 70%. Кто будет платить за тот газ? Запас терпения у украинцев уже исчерпан. В стране кризис неплатежей, потому что у людей просто нет денег", - цитирует Ляшко "Україна молода". Политик привел в пример учителей, которые, проработав всю жизнь в школе, теперь имеют пенсию 2 тыс. гривен. А 1 тыс. куб. м газа по новым расчетам должна стоить 8-9 тыс. гривен. Так где же людям взять денег на его оплату, возмущается Ляшко.

Лидер радикалов убежден, что сейчас нужно не поднимать, а снижать тарифы на газ. К примеру, за счет наращивания собственной добычи. Еще важный шаг - добиться энергоэффективности зданий и теплотрасс. Для этого нужно за государственный счет менять двери, окна в домах, менять котельные и трубы.

Наконец, по мнению Ляшко, необходимо срочно повышать доход населения. Минимальная зарплата должна составлять 5,5 тыс. грн, пенсия - 3,5 тыс. грн, посчитал он. Только так Украина выживет.

"Если мы не будем поднимать зарплаты и пенсии, трудоспособные украинцы уедут, а старики умрут. Единственная возможность восстановить экономический потенциал страны - это удешевление кредитов для бизнеса, поддержка национального производителя и радикальное повышение доходов граждан", - заявил Ляшко. По его мнению, обнищание украинцев является национальной катастрофой, которая чревата дестабилизацией ситуации на Украине. Голодный украинец - злой украинец, так и до Майдана недалеко, намекнул политик.