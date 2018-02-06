Украинцам определили потолок

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Олег Ляшко, лидер одноименной Радикальной партии, предрек Украине мрачное будущее. По его мнению, граждане скоро не смогут содержать себя, причем как работающие, так и тем более пенсионеры. Государство же делает все, чтобы угробить страну.
"В обмен на очередной кредит от МВФ власти берут на себя обязательство поднять цены на газ почти на 70%. Кто будет платить за тот газ? Запас терпения у украинцев уже исчерпан. В стране кризис неплатежей, потому что у людей просто нет денег", - цитирует Ляшко "Україна молода". Политик привел в пример учителей, которые, проработав всю жизнь в школе, теперь имеют пенсию 2 тыс. гривен. А 1 тыс. куб. м газа по новым расчетам должна стоить 8-9 тыс. гривен. Так где же людям взять денег на его оплату, возмущается Ляшко.
Лидер радикалов убежден, что сейчас нужно не поднимать, а снижать тарифы на газ. К примеру, за счет наращивания собственной добычи. Еще важный шаг - добиться энергоэффективности зданий и теплотрасс. Для этого нужно за государственный счет менять двери, окна в домах, менять котельные и трубы.
Наконец, по мнению Ляшко, необходимо срочно повышать доход населения. Минимальная зарплата должна составлять 5,5 тыс. грн, пенсия - 3,5 тыс. грн, посчитал он. Только так Украина выживет.
"Если мы не будем поднимать зарплаты и пенсии, трудоспособные украинцы уедут, а старики умрут. Единственная возможность восстановить экономический потенциал страны - это удешевление кредитов для бизнеса, поддержка национального производителя и радикальное повышение доходов граждан", - заявил Ляшко. По его мнению, обнищание украинцев является национальной катастрофой, которая чревата дестабилизацией ситуации на Украине. Голодный украинец - злой украинец, так и до Майдана недалеко, намекнул политик.
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