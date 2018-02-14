Трамп одобрил новые санкции против России
Глава американского Минфина Стивен Мнучин сообщил, что президент США Дональд Трамп одобрил введение новых ограничительных мер в отношении России. Об этом он заявил в ходе слушаний слушаний по бюджету в финансовом комитете сената, пишет RT в среду, 14 февраля.
"Я докладывал президенту о процессе введения санкций, он поприветствовал новые санкции… Президент делегировал мне обязанность по введению санкций против России. Я представляю администрацию. И я уверяю вас, санкции против России будут. Невозможно выразиться более точно", – сказал министр.
Он уточнил, что соответствующая работа уже ведется.По информации ТАСС, глава ведомства выразился более определенно: минфин вырабатывает ограничительные меры, касающиеся наших бизнесменов и "лидеров правительства" РФ, а Госдеп - затрагивающие ОПК и спецслужбы России.
Также Мнучин отметил, что тему санкций он будет обсуждать на брифинге в закрытом режиме с банкирами, которым предоставит некую секретную информацию, сообщает РИА "Новости". Надо полагать, что американец имел в виду не обнародованную часть так называемого "кремлевского доклада".
Сей скандальный документ был опубликован в конце января этого года. Он состоит из списка российских олигархов и почти всех членов правительства и руководства страны – всего более 200 человек. Как сразу отметили СМИ, причем как западные, так и отечественные, реестр был тупо скопипастен из рейтинга "Форбс" и официальных сайтов наших ведомств. Однако Мнучин спустя пару дней после повальной критики подчеркнул, что санкции станут следствием другой – закрытой – части доклада, в которой более ста страниц.
В Москве заявили, что ответных шагов Россия не готовит, но за ситуацией следит. А президент РФ Владимир Путин с досадой отметил, что ему обидно из-за того, что его не включили в "кремлевский доклад".
Между тем, глава
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12 февраля рассказала о потоках средств из-за рубежа состоятельных россиян с начала января. По ее данным, приток
составил "сотни миллионов долларов".
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