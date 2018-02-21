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Незалежной проложили путь в пропасть

Фото: GLOBAL LOOK press/Jacob Balzani Loov
продолжениеУкраине приготовили "югославский сценарий"
По мнению международных экспертов, мрачное будущее ожидает и президента Порошенко

У Украины есть два пути развития: один мрачный, другой фантастический. К такому выводу пришли международные политологи и аналитики. Свои мысли и доводы они представили в докладе "Четыре сценария развития Украины" до 2027 года.

Первые два сценария довольно оптимистичны, но для их воплощения в жизнь должно произойти много событий, которые на данный момент кажутся невероятными.

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Так, гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов и директор киевского Института глобальных трансформаций Алексей Семений полагают, что в ближайшем будущем Украина станет типичным "государством европейской периферии", пишет "КоммерсантЪ". Произойдет это благодаря активному гражданскому обществу на фоне слабых институтов государственной власти. Но, чтобы это стало реальностью, уже в 2018 г. должен быть переизбран парламент (хотя очередные выборы в Раду запланированы только в 2019 г.), который признает Крым де-факто российским и начнет разговор с Донбассом. В итоге к 2021 г. ЛНР и ДНР реинтегрируются в состав Украины, и все станет хорошо.

В свою очередь, старший научный сотрудник американской корпорации Rand Сэмьюэл Чарап и украинский дипломат, президент консалтинговой компании "Грант Торнтон Украина" Александр Чалый верят, что положительные перемены на Украине произойдут в 2019 г., когда на выборах победит новый президент – его эксперты абстрактно обозначили как "Ярослав Мудрый". Этот президент полностью откажется от идеологии ультраправого национализма, реинтегрирует ЛНР и ДНР в украинское общество, причем обойдется без репрессий, объявит внеблоковый статус Украины и восстановит торгово-экономические связи с Москвой. В итоге к 2027 г. ВВП страны будет расти на 7% ежегодно, а изменения Конституции обеспечат переход к парламентской республике по типу ФРГ с влиятельным Конституционным судом.

Два других сценария ближе к суровой реальности. Эксперт Фонда Карнеги Балаш Ярабик и сотрудник Фонда Фридриха Эберта Симон Вайс предрекают, что Петр Порошенко все-таки переизберется на новый срок в 2019 году. Ультраправые будут править бал. ЛНР и ДНР окажутся полностью отрезаны от Украины. Европейские партнеры окончательно отдалятся от Киева. Борьба с Москвой продолжится. В итоге из-за полностью потерянного российского рынка и процветающей коррупции уровень жизни на Украине к 2027 г. снизится ниже плинтуса.

По мнению директора берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований Гвендолина Зассе и руководителя венского бюро немецкого Фонда Фридриха Эберта по вопросам сотрудничества и мира в Европе Райнхарда Крумма, скоро к власти на Украине, после добровольной отставки Порошенко, придут технократы. Они смирятся с потерей Крыма и самостоятельностью донбасских республик. В стране появятся новые политические силы, армия потеряет поддержку власти, скупые надежды будут связаны с возрождением сельского хозяйства.

В общем, печальные перспективы.

Николай ВИКТОРОВ
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