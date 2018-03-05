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Советник Порошенко устроил кутеж во Франции

Юрий Косюк. Фото: wikipedia.org
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Гости ресторана исполнили гимн Незалежной, распивая дорогое шампанское

Внештатный советник президента Украины Юрий Косюк последовал примеру Порошенко и отдохнул с размахом на горнолыжном курорте Куршевель во Франции.

В местном ресторанчике под названием La Mangeoire он заказал себе и другим посетителям дорогое шампанское Dom Perignon. Однако этого Косюку показалось мало, и он решил прославить свою страну.

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Советник вместе с гостями распевал украинский гимн и размахивал национальными флагами. В это время в зал занесли несколько ящиков с напитком и фейерверком. Причины столь бурного празднования неизвестны.

В комментариях под видео пользователи возмутились увиденным. По их мнению, власти транжирят деньги и купаются в роскоши, в то время как население вынуждено голодать и жить в нищете.

При этом в январе в стране разгорелся скандал с отдыхом Петра Порошенко на Мальдивах. Он с 1 по 8 января проводил время на отдельно арендованном острове. Политик вместе с семьей отдыхал в отеле и на вилле, которая стоит $46 тыс. в сутки. На острова они отправились под вымышленными именами, а стоимость поездки вызвала бурю негодования среди населения Незалежной даже несмотря на то, что Порошенко оплатил все из собственного кармана.

Юрий Косюк входит в топ-5 богачей страны по версии Forbes. Он является советником Порошенко, который пообещал ему обеспечить господдержку за строительство и реконструкцию птицефабрик.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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