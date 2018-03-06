Американские кураторы постмайданных киевских властей бьют тревогу о сложившейся ситуации в Незалежной

Директор Национальной разведки Дэниел Коутс заявил, что Украина стоит на пороге народных волнений, которые могут привести к досрочным выборам, а это, в свою очередь, чревато смене курса страны. Такие выводы главного американского разведчика зафиксированы в его письменных свидетельских показаниях, оглашенных сегодня в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

"Украина по-прежнему рискует внутренними волнениями, которые Россия может использовать, чтобы подорвать прозападную ориентацию Киева. Эти факторы угрожают нарождающемуся восстановлению экономики Украины и потенциально ведут к изменениям в ее внешней политике, которые могут и дальше раздувать напряженность между Россией и Западом", – говорится в докладе Коутса.

По его мнению, к досрочным выборам (о них в Незалежной сейчас только ленивый не говорит) могут привести снижение уровня жизни украинцев, их недовольство темпами реформ и борьбой с коррупцией. Коутс считает, что на этом фоне оппозиция попытается воспользоваться "народным недовольством, чтобы ослабить президента Петра Порошенко и правящую коалицию перед выборами 2019 года".

Касаясь темы конфликта в Донбассе, американец предположил, что он окажется "в застое", а крупное наступление одной из противоборствующих сторон маловероятно в 2018 году. Ну, и в качестве мантры, глава Нацразведки по традиции обвинил Москву во вмешательстве в дела Киева и в дестабилизирующем влиянии на экономику и политический курс Украины.

"Россия будет работать над разрушением единства западных стран относительно поддержки Киева и санкционного режима, однако Кремль справляется с существующими санкциями", – подчеркивается в докладе американца.

Президентские выборы на Украине назначены на 31 марта 2019-го, выборы в Верховную раду должны состояться в октябре того же года.