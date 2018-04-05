Стало понятно, почему Трамп сменил советника

Генерал-лейтенант Герберт Макмастер спел свою лебединую песнь. Чуть больше года продержался он на посту советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности. Уходя, он решил всем еще раз напомнить про страшную угрозу, которую представляют собой Россия и лично Владимир Путин.

Пламенную речь про "старые и новые формы агрессии", которые Москва использует для подрыва основ "международного мира и стабильности", он произнес в благодатной аудитории – в присутствии высоких представителей прибалтийских республик. По его словам, именно Эстония, Латвия и Литва стали первыми жертвами российской атаки в киберпространстве и соцсетях, и именно США подставили им плечо и помогли сохранить суверенитет. И так будет всегда, обещал Макмастер.

"Мистер Путин, вероятно, считает, что выигрывает на новом поле битвы. Возможно, он считает, что наши свободные нации слишком слабы и не ответят на его провокации. Он ошибается. Российская агрессия усиливает нашу непоколебимость и нашу уверенность", – подчеркнул Макмастер, речь которого опубликована на сайте Белого дома.

Свои слова он подкрепил "доказательствами": напомнил, что "в прошлом месяце Россия использовала нервно-паралитическое вещество военного назначения во время попытки убийства, поставив под угрозу жизни более 130 человек, в том числе нескольких детей". Он указал, что данная химическая атака произошла в Европе впервые со времен Второй мировой войны и является покушением на суверенитет Соединенного Королевства. И далее продолжил буквально по списку, представленному на днях Лондоном в презентации по делу Скрипаля.

В общем, после этой речи стало понятно, почему Трамп решил распрощаться с советником. Какие рекомендации ему может дать человек, не владеющий оперативной информацией? Ведь к тому времени, когда Макмастер изливался ядом, Лондон уже признал, что у него нет оснований обвинять Москву в изготовлении газа "Новичок", а Форин-офис удалил из своих аккаунтов сообщения с поспешными выводами. Однако ястреб Макмастер, видимо, долго переваривает информацию и неспособен переориентироваться на ходу.

Девятого апреля его сменит на посту Джон Болтон, еще один американский ястреб. Только неприятелей у него больше – враги кругом.