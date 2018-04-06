ЛНР окончательно порвала узы с Украиной

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Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что Украина для жителей Донбасса стала окончательно чужой.
По его словам, население юго-востока страны после распада СССР все время терпело несправедливость и унижение, надеясь на защиту прав государством. Приход к власти Петра Порошенко только ухудшил ситуацию и разделил Украину на два противоборствующих лагеря.
"Государственный переворот 2014 года, устроенный новым киевским режимом, расцвет неонацизма в жестокой радикальной форме показали, что Украина окончательно стала для нас чужой", – цитирует Пасечника РИА "Новости".
При этом он подчеркнул, что взятие здания СБУ в Луганске стало символом "борьбы и настоящего народного единства". Пасечник заметил, что это произошло без единого выстрела, в отличие от кровопролитий в Киеве. Порошенко выдвинули ряд требований, но он не только не принял их, но и пошел войной на мирное население, что привело к окончательному разрыву отношений.
В апреле 2014 г. жители Донецкой и Луганской областей Украины не признали госпереворот и провозгласили создание "народных республик". В ответ на это Киев начал военную операцию, жертвами которой стали более 10 тысяч человек.
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