Юго-восток Незалежной больше не потерпит унижений от властей

Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что Украина для жителей Донбасса стала окончательно чужой.

По его словам, население юго-востока страны после распада СССР все время терпело несправедливость и унижение, надеясь на защиту прав государством. Приход к власти Петра Порошенко только ухудшил ситуацию и разделил Украину на два противоборствующих лагеря.

"Государственный переворот 2014 года, устроенный новым киевским режимом, расцвет неонацизма в жестокой радикальной форме показали, что Украина окончательно стала для нас чужой", – цитирует Пасечника РИА "Новости".

При этом он подчеркнул, что взятие здания СБУ в Луганске стало символом "борьбы и настоящего народного единства". Пасечник заметил, что это произошло без единого выстрела, в отличие от кровопролитий в Киеве. Порошенко выдвинули ряд требований, но он не только не принял их, но и пошел войной на мирное население, что привело к окончательному разрыву отношений.

В апреле 2014 г. жители Донецкой и Луганской областей Украины не признали госпереворот и провозгласили создание "народных республик". В ответ на это Киев начал военную операцию, жертвами которой стали более 10 тысяч человек.