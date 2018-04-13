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Грузинского дипломата выдворят из России

продолжениеЛондон поделился новыми фантазиями об отравлении Скрипаля
Дипломатические ведомства двух стран обменялись нотами через посредника

Россия высылает из страны сотрудника Секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в Москве. Он обязан будет покинуть РФ в течение недели.

Соответствующая нота была вручена 13 апреля временному поверенному в делах Швейцарии в России Патрику Францену, сообщает МИД. В российском дипведомстве подчеркнули, что решение принято в ответ на высылку Грузией сотрудника Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси.

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"МИД Грузии через посольство Швейцарии получил ноту со стороны Министерства иностранных дел Российской Федерации, согласно которой российская сторона требует выслать одного сотрудника секции интересов Грузии в России",– цитирует РИА "Новости" грузинское внешнеполитическое ведомство.

Москва и Тбилиси разорвали дипломатические отношения в 2008 году. С того времени при посольстве Швейцарии в Тбилиси работает секция интересов России в Грузии, при посольстве Швейцарии в Москве – секция интересов Грузии в России.

Международный скандал, вызвавший массовую высылку российских дипломатов, вызвала Британия, обвинившая Россию в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Москва отрицает все обвинения. 

Валентина МАЙОРОВА
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