Грузинского дипломата выдворят из России

Дипломатические ведомства двух стран обменялись нотами через посредника

Россия высылает из страны сотрудника Секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в Москве. Он обязан будет покинуть РФ в течение недели.

Соответствующая нота была вручена 13 апреля временному поверенному в делах Швейцарии в России Патрику Францену, сообщает МИД. В российском дипведомстве подчеркнули, что решение принято в ответ на высылку Грузией сотрудника Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси.



"МИД Грузии через посольство Швейцарии получил ноту со стороны Министерства иностранных дел Российской Федерации, согласно которой российская сторона требует выслать одного сотрудника секции интересов Грузии в России",– цитирует РИА "Новости" грузинское внешнеполитическое ведомство.

Москва и Тбилиси разорвали дипломатические отношения в 2008 году. С того времени при посольстве Швейцарии в Тбилиси работает секция интересов России в Грузии, при посольстве Швейцарии в Москве – секция интересов Грузии в России.

Международный скандал, вызвавший массовую высылку российских дипломатов, вызвала Британия, обвинившая Россию в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Москва отрицает все обвинения.