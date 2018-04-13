Грузинского дипломата выдворят из России
Россия высылает из страны сотрудника Секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в Москве. Он обязан будет покинуть РФ в течение недели.
Соответствующая нота была вручена 13 апреля временному поверенному в делах Швейцарии в России Патрику Францену, сообщает МИД. В российском дипведомстве подчеркнули, что решение принято в ответ на высылку Грузией сотрудника Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси.
"МИД Грузии через посольство Швейцарии получил ноту со стороны Министерства иностранных дел Российской Федерации, согласно которой российская сторона требует выслать одного сотрудника секции интересов Грузии в России",– цитирует РИА "Новости" грузинское внешнеполитическое ведомство.
Москва и Тбилиси разорвали дипломатические отношения в 2008 году. С того времени при посольстве Швейцарии в Тбилиси работает секция интересов России в Грузии, при посольстве Швейцарии в Москве – секция интересов Грузии в России.
Международный скандал, вызвавший массовую высылку российских дипломатов, вызвала Британия, обвинившая Россию в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Москва отрицает все обвинения.
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