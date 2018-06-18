Новые ограничительные меры против полуострова взбодрили Незалежную

Глава МИД Украины Павел Климкин перевозбудился новостью из Брюсселя о продлении антироссийских санкций Евросоюза по Крыму и заявил, что пришла пора для "освобождения" полуострова. Об этом украинский министр прочирикал в своем Twitter в понедельник, 18 июня.

"Спасибо нашим друзьям в ЕС за продление "крымских" санкций еще на год", - написал Климкин. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что теперь "мы должны переходить от политики "непризнания" к деоккупации".

Также он предложил внести в санкционный список "ответственных за массовые нарушения прав человека на оккупированном полуострове и за строительство Керченского моста". Таким образом, наконец, постмайданные руководители Незалежной признали существование российского транспортного перехода, который до этого регулярно называли его фантомом.

Ранее сегодня стало известно о решении Совета Евросоюза продлить ограничительные меры в адрес РФ до 23 июня 2019 года. В сообщении, опубликованном на сайте Совета, указывается, что санкции распространяются на базирующиеся на территории ЕС компании и лица. В частности, ограничивается импорт товаров из Крыма и экспорт продукции на полуостров, а также инвестиции в регион, покупка на его территории недвижимости и туристическая деятельность.

Между тем, как сообщил в понедельник председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, на 14 июня число туристов, отдохнувших на полуострове с начала 2018-го, уже приближается к отметке в 1,5 млн человек.

"Это почти на 26,5% выше, чем в прошлом году. На сегодняшний день у нас работает 409 коллективных средств размещения. Средняя загрузка – более 53%", – цитирует "Крыминформ" Черняка.

