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Европу лишат российских телеканалов

Фото: GLOBAL LOOK press/David Oxberry
Влияние телепрограмм РФ на общественное сознание в Европе сочли слишком сильным

Европейские демократы считают себя вправе дозировать информацию, которую получает население ЕС. В частности, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс полагает, что европейцы, смотрящие передачи по российским телеканалам, видят много лишнего. На встрече глав МИД стран ЕС он призвал вообще запретить российское телевидение в Европе.  

"Прежде всего мы должны устранить наши слабые места - перекрыть путь пропагандистским телеканалам России, которые транслируются из некоторых стран-членов ЕС с использованием брешей в правовой европейской базе", – указал Линкявичюс коллегам на заседании в Люксембурге в понедельник, 25 июня.

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С другой стороны, глава внешнеполитического ведомства прибалтийской республики предложил усилить поддержку оппозиции в РФ и сформировать общеевропейский "черный список" российских чиновников и политиков, которые нарушают права человека – естественно, в их европейской трактовке.

"Евросоюз должен договориться о применении так называемого "списка Магнитского" на общеевропейском уровне", – приводит ТАСС слова дипломата.

Отметим, что ранее Вильнюс уже написал свой "список Магнитского" по примеру американцев. Изначально в него внесли 44 фамилии россиян, которым запрещен въезд в Литву. Среди персон нон-грата оказался, в частности, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и его заместители.

Что касается телевидения, то конкретно в Литве уже давно российские передачи можно смотреть только по платным каналам или ловить с помощью спутниковых антенн. Периодически местные власти подают в суд на владельцев кабельных сетей за ретрансляцию российских политических ток-шоу, где звучат высказывания, противоречащие официальной литовской позиции. Но пока запретить показ российских телепрограмм полностью не получалось.

Теперь Вильнюс попытался склонить к своей точке остальных 27 членов ЕС, пугая их для этого угрозой российского телевизионного влияния на европейское общественное сознание. Иначе говоря, Литва в который раз стремится чужими руками решать свои проблемы, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров.

 "Дело в том, что Литва уже превратилась в модератора всевозможных русофобских идей. Если Литва считает, что РФ представляет угрозу и нужно направить силы на противодействие, то пусть сама и обеспечивает все это. Получается, что страна хочет силами "старших братьев" все это решить. Это аналогично тому, чтобы затеять драку, а самому затем остаться в стороне", – отметил сенатор в беседе с RT.

Николай ВИКТОРОВ
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